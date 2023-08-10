Седокова обнажила свои «сочные» формы на фоне слухов о беременности — все ахнули от такого вида

На этот раз Анна решила поделиться кадрами, снятыми у бассейна. Она развеяла слухи, которые появились недавно после публикации отрывков из нового клипа. На них певица была с округлившимся животом. Многие решили, что она снова беременна. Однако Седокова предстала в купальнике. Она обнажила плоский живот и сверкнула увесистым декольте.

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