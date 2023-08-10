Седокова обнажила свои «сочные» формы на фоне слухов о беременности — все ахнули от такого вида

Анна Седокова уже давно стала известной певицей. Для многих она остается одной из самых привлекательных экс-солисток группы «ВИА Гра». Артистка носит смелые наряды и открыто говорит на интимные темы. Зачастую она оказывается в центре внимания. Недавно звезда воссоединилась с мужем Янисом Тиммой. Она стала делиться смелыми кадрами.
На этот раз Анна решила поделиться кадрами, снятыми у бассейна. Она развеяла слухи, которые появились недавно после публикации отрывков из нового клипа. На них певица была с округлившимся животом. Многие решили, что она снова беременна. Однако Седокова предстала в купальнике. Она обнажила плоский живот и сверкнула увесистым декольте.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну нельзя быть такой роскошной», «Ах, какая женщина», «Издаете флюиды привлекательности», «До чего соблазнительный вид», «Любуешься вашими формами», «В бикини вам нет равных», — стали писать пользователи Сети.