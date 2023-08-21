Прилучный и Брутян устроили вечернюю велопрогулку с дочкой Муцениеце: когда детям хорошо с молодой мачехой

Свою избранницу Павел возит на дорогие курорты, а также устраивает свидания в ресторанах. Дома у него часто гостят дети от первого брака — сын Тимофей и дочка Мия. На этот раз актер после работы решит устроить вечерний променад. Он вышел кататься на велосипедах с Брутян и наследницей. Жена звезды старалась всех обогнать, но Мия вырвалась вперед.

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