Прилучный и Брутян устроили вечернюю велопрогулку с дочкой Муцениеце: когда детям хорошо с молодой мачехой

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал известным актером после выхода сериала «Мажор». Почти восемь лет он был в браке с Агатой Муцениеце. После развода три года артист умалчивал о личной жизни. Но все изменила Зепюр Брутян. Они сыграли свадьбу уже вскоре после первого свидания. А недавно у супругов родился сын Микаэль.
Свою избранницу Павел возит на дорогие курорты, а также устраивает свидания в ресторанах. Дома у него часто гостят дети от первого брака — сын Тимофей и дочка Мия. На этот раз актер после работы решит устроить вечерний променад. Он вышел кататься на велосипедах с Брутян и наследницей. Жена звезды старалась всех обогнать, но Мия вырвалась вперед.
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«Покатухи на районе», — заявил Прилучный.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актер. Многие также отметили, что Брутян стала идеальной мачехой. «Самые веселые и любимые», «Кажетесь очень гармоничными, родными, веселыми и счастливыми», «Так приятно смотреть на вашу семью», «Тот момент когда детям хорошо с любимой мачехой», — стали писать в Сети.