Брутян устроила игры с детьми Муцениеце — исполняет роль идеальной мачехи: бегает и визжит, как ребенок

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. Она порой появляется также в театре. Но в 2022 году актриса неожиданно сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Пара теперь хвастается семейной идиллией. Не так давно у них родился сын Микаэль. Также дома у звезды часто гостят дети артиста от брака с Агатой Муцениеце сын Тимофей и дочка Мия.
На этот раз Прилучный уехал в театр, чтобы играть в спектакле. А вот его молодая жена осталась с пасынком и падчерицей. Она решила их повеселить и повезла в центр развлечений. Брутян вместе с ними бегала и каталась с горки. Она даже сыграла с ними в догонялки. Актриса визжала, когда ее искал Тимофей. Она также сдружилась с Мией и вместе с ней пряталась.
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Поклонники восхитились тем, как Зепюр умеет находить общий язык с детьми. Многие отметили, что она идеальная мачеха. «Ну что за чудо», «Все бы мамы были такими», «Молодая, энергичная! Ее детям повезет», «Ну Паша взял себе настоящую непоседу в жены», «Какие они счастливые», — стали писать в Сети.