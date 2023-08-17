Брутян устроила игры с детьми Муцениеце — исполняет роль идеальной мачехи: бегает и визжит, как ребенок

На этот раз Прилучный уехал в театр, чтобы играть в спектакле. А вот его молодая жена осталась с пасынком и падчерицей. Она решила их повеселить и повезла в центр развлечений. Брутян вместе с ними бегала и каталась с горки. Она даже сыграла с ними в догонялки. Актриса визжала, когда ее искал Тимофей. Она также сдружилась с Мией и вместе с ней пряталась.

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