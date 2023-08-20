Нюша в нюдовых лосинах и кроп-топе козырнула точеной фигурой: родила двоих, а формы без изъяна

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Она остается популярной исполнительницей. Певица не скрывает, что ее жизнь изменилась после свадьбы с Игорем Сивовым. Она стала мамой дочки Серафимы-Симбы, а потом родила сына Саффрона. Лишь недавно артистка возобновила концерты. Она также приложила усилия, чтобы похудеть.
Недавно Нюша отпраздновала 33-летие. Она смогла избавиться от лишних килограммов. Долго певица работала над тем, чтобы живот стал плоским. На этот раз она сделала селфи в спортзале. Исполнительница хита «Чудо» облачилась в нюдовые лосины и кроп-топ. Она подчеркнула свои изящные бедра и декольте. Звезда похвасталась точеной фигурой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как Нюша выглядит после родов. «Ого, как похудела», «Такая милашка», «Формы прям идеальные», «Как похорошела», «Всем бы мамам так выглядеть», «Словно не было всех этих лет», «Какая молодец! Мотиватор», «Ого, какие ножки», — стали писать в Сети.