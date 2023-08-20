Нюша в нюдовых лосинах и кроп-топе козырнула точеной фигурой: родила двоих, а формы без изъяна

Недавно Нюша отпраздновала 33-летие. Она смогла избавиться от лишних килограммов. Долго певица работала над тем, чтобы живот стал плоским. На этот раз она сделала селфи в спортзале. Исполнительница хита «Чудо» облачилась в нюдовые лосины и кроп-топ. Она подчеркнула свои изящные бедра и декольте. Звезда похвасталась точеной фигурой.

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