Симба уже запела: Нюша привела сына в белоснежном смокинге и дочку в платье принцессы на свою вечеринку

На этот раз Нюша закатила вечеринку, на которую позвала своих друзей. Среди гостей была Анна Хилькевич. Примечательно, что артистка взяла с собой на праздник детей. Сын был в белоснежном смокинге. Для него это один из первых больших праздников. А Серафима-Симба блистала в платье принцессы небесного цвета.

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