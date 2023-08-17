Симба уже запела: Нюша привела сына в белоснежном смокинге и дочку в платье принцессы на свою вечеринку

Нюша уже давно выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Певица не скрывает, что теперь уже реже дает концерты. Она стала мамой двоих детей. Артистка растит четырехлетнюю дочку Серафиму-Симбу и годовалого сына Саффрона. Она растит их в Дубае, но в свой день рождения приехала с семьей в Москву, чтобы отметить это событие.
На этот раз Нюша закатила вечеринку, на которую позвала своих друзей. Среди гостей была Анна Хилькевич. Примечательно, что артистка взяла с собой на праздник детей. Сын был в белоснежном смокинге. Для него это один из первых больших праздников. А Серафима-Симба блистала в платье принцессы небесного цвета.
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Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды
На празднике Нюша спела для гостей свои хиты. К ней присоединилась дочка, которая впервые продемонстрировала свои вокальные данные. Многие отметили, что девочка обладает талантом своей мамы. «Как это мило», «Детки такие красивые», «Вот это сюрприз! А дочка классно поет», «Это очень трогательно», — стали писать в Сети.
Нюша с дочкой. Фото: соцсети звезды