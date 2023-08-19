Шубская и Овечкин устроили праздник в стиле Черепашек-ниндзя в честь пятилетия сына: танцы отца, игры и большой торт

На этот раз супруги устроили большой праздник. Они позвали десятки гостей. Вечеринка была организована в стиле Черепашек-ниндзя. Были приглашены аниматоры, фотографы, а также сделаны дорогие декорации для фотографий и игр. Именинник с утра получил подарки дома. Он в пижаме вместе с братом обнаружил гостиную, украшенную шарами.

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