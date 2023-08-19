Шубская и Овечкин устроили праздник в стиле Черепашек-ниндзя в честь пятилетия сына: танцы отца, игры и большой торт

Александр Овечкин является известным и титулованных хоккеистом. Он продолжает быть капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Рядом с ним находится жена Анастасия Шубская. Пара живет в США, но каждый год приезжает в Россию. Они растят сыновей Сергей и Илью. Чемпион признавался, что мечтает о дочке. А 18 августа супруги отметили день рождения старшего наследника в Москве.
На этот раз супруги устроили большой праздник. Они позвали десятки гостей. Вечеринка была организована в стиле Черепашек-ниндзя. Были приглашены аниматоры, фотографы, а также сделаны дорогие декорации для фотографий и игр. Именинник с утра получил подарки дома. Он в пижаме вместе с братом обнаружил гостиную, украшенную шарами.
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Сыновья Александра Овечкина. Фото: соцсети звезды
А на празднике все были нарядные. Шубская сидела за столиком в платье изумрудного цвета. Сестры Анна и Мария составили ей компанию. Также пришел дедушка именинника Кирилл Шубский. Во время вечеринки сам Овечкин принял участие в конкурсах и станцевал, чем всех развеселил. А вот дети даже попробовали приготовить пирог.
Именинник был в футболке и шортах. Он с улыбкой всем позировал. Сергей был впечатлен трехъярусным тортом с фигурками Черепашек. Он задул свечки вместе с родителями. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что мальчик очень похож на отца.