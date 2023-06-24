«Просто фигура Афродиты»: Шубская в шелковом платье с разрезом щегольнула в Овечкиным и подросшими сыновьями в Турции

На этот раз Шубская собралась на вечерний променад. Она облачилась в шелковое платье мили с разрезом цвета сочной травы. Избранница хоккеиста отказалась от лифчика, подчеркнув свои естественные формы. Она запечатлелась на лужайке с мужем и подросшими сыновьями. Овечкин облачился в рубашку и шорты. В таком же стиле были одеты дети.

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