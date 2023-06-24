«Просто фигура Афродиты»: Шубская в шелковом платье с разрезом щегольнула в Овечкиным и подросшими сыновьями в Турции

Александр Овечкин уже давно стал прославленным и одним из самых титулованных хоккеистов в мире. Он мечтает лишь об олимпийской медали. Уже давно спортсмен счастлив в браке с Анастасией Шубской. Избранница перестала строить карьеру актрисы и подарила ему сыновей: Сергея и Илью. Недавно у пары начался отпуск и они отправились в Турцию.
На этот раз Шубская собралась на вечерний променад. Она облачилась в шелковое платье мили с разрезом цвета сочной травы. Избранница хоккеиста отказалась от лифчика, подчеркнув свои естественные формы. Она запечатлелась на лужайке с мужем и подросшими сыновьями. Овечкин облачился в рубашку и шорты. В таком же стиле были одеты дети.
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Анастасия Шубская и Александр Овечкин с сыновьями. Фото: соцсети взезды
Примечательно, что на курорт приехали сестры Шубской Анна и Мария Нахапетовы. Они отметилась с ней на кадрах, где супруги отдыхают во время вечернего шоу у отеля.
Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Овечкина. Другие восхитились сплоченности, которая связывает дочек Веры Глаголевой. «Просто фигура Афродиты», «Чудесная семья», «Еще и сестры с вами», «Какая вы красотка», «Платье смотрится эффектно», — стали писать в Сети.