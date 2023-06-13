Каникулы в Турции: Шубская в мини-платье с принтом «мильфлер» запечатлелась с подросшими сыновьями Овечкина

На этот раз Овечкин привез семью в Турцию. Они успели посетить футбольный матч, а теперь наслаждаются отдыхом. Шубская выложила трогательное фото. Она в мини-платье с принтом «мильфлер» запечатлелась с детьми. Избранница хоккеиста подчеркнула свои стройные ножки. Сергей позировал, показав знак «мир», а Илья прильнул к маме.

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