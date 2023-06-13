Каникулы в Турции: Шубская в мини-платье с принтом «мильфлер» запечатлелась с подросшими сыновьями Овечкина

Анастасия Шубская уже много лет состоит в браке с Александром Овечкиным. Она перестала строить актерскую карьеру и посвятила себя семье. Избранница хоккеиста родила двоих сыновей. Она растит Сергея и Илью. Недавно пара прилетала в Москву и отметила день рождения младшего наследника с родными.
На этот раз Овечкин привез семью в Турцию. Они успели посетить футбольный матч, а теперь наслаждаются отдыхом. Шубская выложила трогательное фото. Она в мини-платье с принтом «мильфлер» запечатлелась с детьми. Избранница хоккеиста подчеркнула свои стройные ножки. Сергей позировал, показав знак «мир», а Илья прильнул к маме.
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Анастасия Шубская с сыновьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анастасия. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто модель», «В шикарной форме», «До чего красивая», «Ох, вот это ноги», «Как сыновья подросли», «Младший — копия папы», «Очаровательная», — стали писать в Сети.