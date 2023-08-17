40-летняя Ксения Бородина оголила свои «бугры страсти»: молния на комбинезоне разошлась, показав сокровенное

Ксения Бородина уже давно ведет шоу «Дом-2». Она стала одной из самых известных персон благодаря этому проекту. Теперь Ксению можно увидеть на вечеринках, премиях и красных дорожках. После развода с Курбаном Омаровым она стала чаще выходить в свет. Более того, телеведущая держит себя в форме, а ее наряды стали пикантнее.
Очередной день Бородина начала с тренировки. Она отправилась в спортзал. Брюнетка решила облачиться в тугой комбинезон. Молния спереди разошлась, показав сокровенное. Она оголил свои пышные полушария груди. Лиф-бандо сдавил ее округлые выпуклости фигуры. Ксения сделала горячее селфи.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как звезда выглядит в 40 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая вы штучка», «Начались селфи для мужчин», «Стоило развестись ради таких кадров», «В отличной форме», «Какое декольте», «Выглядит роскошно», — стали писать подписчики.