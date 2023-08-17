40-летняя Ксения Бородина оголила свои «бугры страсти»: молния на комбинезоне разошлась, показав сокровенное

Очередной день Бородина начала с тренировки. Она отправилась в спортзал. Брюнетка решила облачиться в тугой комбинезон. Молния спереди разошлась, показав сокровенное. Она оголил свои пышные полушария груди. Лиф-бандо сдавил ее округлые выпуклости фигуры. Ксения сделала горячее селфи.

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