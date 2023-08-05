40-летняя Бородина в нижнем белье обнажила свои манкие округлости фигуры: пикантное фото в ванной комнате

На этот раз Бородина вернулась в Москву. Она решила похвастаться результатом тренировок. Телеведущая сделала селфи в ванной комнате. Она предстала в оранжевом нижнем белье. При этом Ксения была без макияжа и укладки. Она наклеила падчи под глаза. Звезда продемонстрировала округлости фигуры, но прикрыла живот.

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