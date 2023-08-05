40-летняя Бородина в нижнем белье обнажила свои манкие округлости фигуры: пикантное фото в ванной комнате

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Армия ее поклонников только растет. Телеведущая рассказывает о своей жизни, хвастается люксовыми нарядами и путешествиями. Недавно целый месяц она отдыхала в Турции с дочками и подругами, а потом посетила Париж. И все чаще звезда делится смелыми кадрами.
На этот раз Бородина вернулась в Москву. Она решила похвастаться результатом тренировок. Телеведущая сделала селфи в ванной комнате. Она предстала в оранжевом нижнем белье. При этом Ксения была без макияжа и укладки. Она наклеила падчи под глаза. Звезда продемонстрировала округлости фигуры, но прикрыла живот.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие отметили, что к 40 годам она только похорошела. «Горячо получилось», «Тут улыбка обезоруживает», «Ну прям фото для парня», «Фигурка стала просто безупречная», «Спорт сделал чудо», — стали писать подписчики.