Равшана Куркова засняла, как сын с новой стрижкой читает стихотворение в машине: всего три года — талант

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. В свое время она пошла по стопам родителей. Теперь зрители знают ее по ролям в картинах «А у нас во дворе», «Балканский рубеж». О личной жизни она говорит редко. Однако уже три года артистка растит сына Гаспара, рожденного от спортсмена и бизнесмена Сергея Амаряна. Но недавно у него появилась новая девушка. Поэтому остается тайной, от кого звезда родила дочку в марте этого года.
На этот раз Куркова решила поделиться кадрами со старшим наследником. Мальчик ходит на занятия по джиу-джицу. Прямо в такси Гаспар стал читать стихотворение. Он был с новой стрижкой. Его кудряшки стали не такими пышными. Наследник актрисы прочитал отрывок из произведения «Мойдодыр».
«Молодец!» — похвалила его мама.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали комплиментами малыша. «Какой классный», «Память отличная», «Мамин сын! Талант», «Какой уже большой», «Такие милые кудряшки», «Носик мамин», «Очаровательный пацан растет», — стали писать в Сети.