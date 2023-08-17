Равшана Куркова засняла, как сын с новой стрижкой читает стихотворение в машине: всего три года — талант

На этот раз Куркова решила поделиться кадрами со старшим наследником. Мальчик ходит на занятия по джиу-джицу. Прямо в такси Гаспар стал читать стихотворение. Он был с новой стрижкой. Его кудряшки стали не такими пышными. Наследник актрисы прочитал отрывок из произведения «Мойдодыр».

«Молодец!» — похвалила его мама.

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