А вот своего сына Гаспара она показывает в соцсетях и даже иногда берет его с собой на съемки. Куркова этим летом часто оказывается на природе. На этот раз она засняла трехлетнего наследника. Мальчик был в джинсах и рубашке в клетку. Улыбчивый малыш не только бегал, но и любовался природой. Он взял маленький одуванчик и стал его разглядывать.

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