Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон в мире кино. Примечательно, что обычно актриса восхищает поклонников точной фигурой и моложавым видом. Поэтому недавно многие были поражены, когда она объявила, что стала мамой во второй раз. Весной звезда родила дочку, но пока скрывает ее от всех и даже имя хранит в секрете.
А вот своего сына Гаспара она показывает в соцсетях и даже иногда берет его с собой на съемки. Куркова этим летом часто оказывается на природе. На этот раз она засняла трехлетнего наследника. Мальчик был в джинсах и рубашке в клетку. Улыбчивый малыш не только бегал, но и любовался природой. Он взял маленький одуванчик и стал его разглядывать.
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Сын Равшаны Курковой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что сын актрисы растет копией мамы. «Какой он классный», «Одуванчик с одуванчиком», «Миленький такой», «Как быстро растет», «Такой джентельмен», «Боги, как можно быть таким хорошеньким», — стали писать подписчики.