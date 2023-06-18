Комплексовала из-за внешности, носит мужское имя: как Равшана Куркова стала актрисой, потеряла ребенка, а теперь скрывает дочь

Актриса скрывала обе беременности, сначала прятала сына, теперь - дочку. Всему свое время, и звезда рано или поздно познакомит малышку с публикой, а пока вспомним, как пришла звезда к своему личному счастью, и каким был ее путь к успеху в карьере.
Ташкентское детство
Равшана Куркова родилась в Ташкенте (Узбекская ССР) 22 августа 1980 года в семье театральных актеров Бахрама Матчанова и Рано Кубаевой. Дядя Равшаны, Рауф Кубаев, тоже был связан с искусством – он кинорежиссер и сценарист. Фамилию «Куркова» Равшана взяла в первом браке, ее девичья была «Матчанова».
Равшана Куркова в детстве. Фото: соцсети
Национальность Равшаны смешанная – в ней течет узбекская, татарская и арабская кровь. Девочку родители назвали в честь дяди, который работал врачом, в переводе это имя означает «ясная луна» и изначально произносилось как «Равшаной».
Ее воспитанием занимались бабушка и дедушка, поскольку 18-летняя мама после рождения дочки сразу уехала в Москву, чтобы окончить ВГИК, в котором училась.
Равшана Куркова в детстве. Фото: соцсети
Строгость и дисциплина в семье были железные – лимит на прогулки и телефонные разговоры Равшана соблюдала беспрекословно. Росла она замкнутой и очень комплексовала по поводу внешности, и друзей ей заменяли книги, фортепиано и школа.
Училась девочка в самой престижной музыкальной школе Средней Азии, в восьмом классе родители перевели ее в ташкентский лицей — филиал Лондонского университета, где преподавание шло на английском. Но продолжать учебу в Англии Равшана не захотела, осталась в России, переехала в Москву и поступила в педагогический университет.
Равшана Куркова молодости. Фото: соцсети
Актерская сфера влекла Равшану, она параллельно прошла Высшие режиссерские курсы при ВГИКе, училась актерскому мастерству у Татьяны Пышновой и не отказывалась от предложений кинодеятелей.
Начало карьеры
В Москву Равшана переехала одна. Ей было сложно в другом городе, отличающемся от тихого и родного Ташкента бешеным ритмом и дороговизной. Семья Матчановых была обеспеченной, но поддерживать привычный уровень жизни дочке в столице они не могли. И студентка решила подрабатывать.
Равшана Куркова. Фото: Global Look Press
Она снималась в рекламе, работала моделью, а также принимала участие в массовках. Постепенно съемочный процесс ее затянул, и она уже не мыслила себя без него.
Окончив вуз, Куркова устроилась на канал «Столица» редактором ток-шоу. Также она была помощником режиссера, ассистентом гримера – словом, бралась за любую работу, которая была связана со съемками.
Кинокарьера
Так, свой первый актерский опыт Равшана получила еще в Ташкенте. Ей было 12 лет, когда ее взяли в артхаусную драму «Тайна папоротников». Только ради роли девочке пришлось коротко подстричься, о чем юная актриса сильно переживала – ее комплексы по поводу внешности только усилились.
Равшана Куркова в фильме "Тайна папоротников". Кадр из фильма
Следующее появление Равшаны на экране состоялось в 1998 году. Она предстала в небольшой роли в фильме «С днем рождения!», где также снялась ее мама Рано Кубаева.
Затем были несколько эпизодических проектов, и в 2007 году Куркова получила роль Майи в комедии «Три девушки». Этот проект принес ей известность, награду за лучшую женскую роль на международном фестивале «Новое кино. XXI век» и открыл двери в большое кино.
Равшана Куркова в фильме "Три девушки". Кадр из фильма
В следующем году актриса появилась в фильме ужасов «Мертвые дочери», ради роли в котором буквально морила себя голодом. Хотя проблем с весом у Равшаны не было, она все-таки решила похудеть для атмосферности. Сейчас, к слову, Куркова весит 52 кг при росте 180 см.
Равшана Куркова в фильме "Мертвые дочери". Кадр из фильма
Затем она сыграла цыганку Лейлу в сериале «Одна ночь любви» (2008), Анжелу Конкулову в «Барвихе» (2009), девушку Каби в «Офицерах 2» (2009), Елену в комедии «Любовь в большом городе» (2009). Популярность Курковой росла, а картин с ее участием на больших и малых экранах выходило все больше.
Равшана Куркова в сериале "Барвиха". Кадр из сериала
Всего за ее плечами более 80 ролей в разножанровых лентах, среди которых фильмы «Мамы» (2012 ), «Пока еще жива» (2013), «Нереальная любовь» (2014), «Хардкор» (2016), «Жестокий мир мужчин» (2018), «Белая ворона» (2018), «Звоните ДиКаприо!» (2018), «Балканский рубеж» (2019), «За первого встречного» (2020), «Нежность» (2020), «Чернобыль» (2021), «Контакт» (2021).
Другие проекты
Равшана не раз снималась в клипах разных музыкантов. Например, она появилась в видеоклипе «Нежность» Ярослава Малого (Мачете), «Сочиняй мечты» группы «Каста», выступила как певица, снявшись в клипе «Три ведьмы» для промо-видео к спектаклю «Черный русский», в котором, кстати, сыграла сама – воплотила на сцене главную героиню Машу Троекурову. Премьера состоялась в 2016 году.
Равшана Куркова в клипе Мачете "Нежность". Кадр из клипа
В качестве модели Куркова сотрудничала со многими брендами. Она была лицом брендов нижнего белья Calzedonia и Intimissimi, женской одежды Рatrizia Pepe.
Личная жизнь
Равшана рано вышла замуж. Ее первым мужем был фотограф Семен Курков, они познакомились, когда девушка училась в вузе. Роман быстро перерос в серьезные отношения, они поженились. Она забеременела, но на пятом месяце случилась трагедия – плод перестал развиваться.
«Гинеколог сказала: «Вам надо делать аборт, плод умер уже месяц назад. Если промедлите, начнется заражение крови. И тогда уже ваша жизнь будет под большим вопросом», - вспоминала то страшное событие актриса.
Трагедия не сблизила супругов, а напротив отдалила. И они развелись.
Равшана Куркова и Артем Ткаченко. Фото: Global Look Press
Вторым мужем восточной красавицы стал актер Артем Ткаченко. В 2004 году они сыграли свадьбу и 4 года были семьей. Развод случился из-за того, что Ткаченко не желал заводить детей, хотя Куркова настаивала. Она не увидела дальнейшего смысла продолжать отношения и подала на развод.
Равшана Куркова и Илья Бачурин. Фото: Global Look Press
Следующим избранником актрисы стал продюсер Илья Бачурин. Они жили в гражданском браке, регулярно выходили вместе в свет, но союз продлился 4 года.
Тайные дети
В 2021 году Равшана Куркова рассекретила своего первенца. Оказалось, что уже год она является мамой сына по имени Гаспар. Отцом ребенка является бизнесмен Сергей Амарян, совладелец боксерского клуба.
Равшана Куркова с сыном Гаспаром. Фото: соцсети
В последний день весны 2023 года Куркова снова преподнесла подписчикам сюрприз. Она объявила, что в марте родила дочку. Актриса в подтверждение своих слов опубликовала фото с беременным животом. Как назвали девочку, она не сообщила. Кто является отцом крохи,также неизвестно. По некоторым данным, это тот же Сергей Амарян.
Сергей Амарян. Фото: соцсети
Внешность
Равшана Куркова выглядит значительно моложе своего возраста. В 2020 году она отметила 40-летие, но поклонники, глядя на нее, уверены – девушка таит секрет вечной молодости или регулярно совершает пластические операции. Но сама актриса отрицает вмешательства со стороны и ссылается на генетику. При этом косметикой в обычной жизни она пользуется редко.
Карьера сегодня
Родив второго ребенка, Равшана Куркова погрузилась в семью и мамские хлопоты. Хотя уже летом 2023 года актрису ждут на экранах – она снялась в продолжении триллера «Пищеблок» для одного из интернет-кинотеатров.