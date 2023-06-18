Комплексовала из-за внешности, носит мужское имя: как Равшана Куркова стала актрисой, потеряла ребенка, а теперь скрывает дочь

Актриса скрывала обе беременности, сначала прятала сына, теперь - дочку. Всему свое время, и звезда рано или поздно познакомит малышку с публикой, а пока вспомним, как пришла звезда к своему личному счастью, и каким был ее путь к успеху в карьере.

Ташкентское детство

Равшана Куркова родилась в Ташкенте (Узбекская ССР) 22 августа 1980 года в семье театральных актеров Бахрама Матчанова и Рано Кубаевой. Дядя Равшаны, Рауф Кубаев, тоже был связан с искусством – он кинорежиссер и сценарист. Фамилию «Куркова» Равшана взяла в первом браке, ее девичья была «Матчанова».