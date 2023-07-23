Равшана Куркова в модных джинсах запечатлелась с подросшим сыном на руках: маленький модник с копной волос

На этот раз Равшана решила провести время за городом. Она поделилась новыми фото. Актриса в футболке и модных джинсах с высокой посадкой взяла на руки подросшего сына. Гаспар тоже был в джинсах. Он приложил мамины локоны к своей голове, сделав свою кудрявую шевелюру еще пышнее. Куркова потом засняла, как он бегает с воздушными шариками в руках.

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