Равшана Куркова в модных джинсах запечатлелась с подросшим сыном на руках: маленький модник с копной волос

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря картинам «А у нас во дворе», «Балканский рубеж». В свои 42 года актриса может похвастаться стройностью. Она также регулярно восхищает поклонников тем, как молодо выглядит. В этом году звезда стала мамой во второй раз. Она теперь растит не только сына Гаспара, но и дочкой. Но пока даже имя крохи артистка скрывает.
На этот раз Равшана решила провести время за городом. Она поделилась новыми фото. Актриса в футболке и модных джинсах с высокой посадкой взяла на руки подросшего сына. Гаспар тоже был в джинсах. Он приложил мамины локоны к своей голове, сделав свою кудрявую шевелюру еще пышнее. Куркова потом засняла, как он бегает с воздушными шариками в руках.
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Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик подрос. Напомним, что отцом детей является бизнесмен Сергей Амарян. Актриса скрывает личную жизнь. Ходили слухи, что они расстались, но они так и не подтвердились.