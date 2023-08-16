Сын Шепелева и Фриске показал класс на баскетбольной площадке: глаза большие, одет стильно — копия мамы

Не так давно у Платона появилась своя страница в соцсетях. Там он хвастается своими достижениями в музыке. В свои 10 лет мальчик играет на электрогитаре. Как оказалось, ему нравится и спорт. На этот раз сын Шепелева заснял, как играет в баскетбол во дворе. Он смог закинуть мяч в кольцо из-за своей спины. При этом наследник звезды был в футболке, шортах и кепке.

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