Сын Шепелева и Фриске показал класс на баскетбольной площадке: глаза большие, одет стильно — копия мамы

Дмитрий Шепелев взял под свое крыло сына Платона, когда умерла Жанна Фриске. Пара была вместе несколько лет, но свадьбу сыграть они не успели. Певица не смогла победить тяжелую болезнь. Со вренем телеведущий женился на Екатерине Тулуповой. Он принял ее дочку Ладу, как родную. А потом у них родился сын Тихон. Иногда в Сети можно увидеть кадры звездной семьи.
Не так давно у Платона появилась своя страница в соцсетях. Там он хвастается своими достижениями в музыке. В свои 10 лет мальчик играет на электрогитаре. Как оказалось, ему нравится и спорт. На этот раз сын Шепелева заснял, как играет в баскетбол во дворе. Он смог закинуть мяч в кольцо из-за своей спины. При этом наследник звезды был в футболке, шортах и кепке.
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«Чистая задняя треха! Расслабьтесь, дублей было много», – гласит подпись к видео.
Поклонники были впечатлены. Платон получил много комплиментов. Шепелев больше не прячет лицо сына. Пользователи Сети отмечают, что его большие глаза и нос-кнопочкой напоминают Жанну. «Весь в маму», «Какой красивый», «Вот это данные! Спортсмен», — стали писать подписчики.