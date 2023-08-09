Шепелев вышел на прогулку с подросшим сыном Тулуповой: блондин с пышной шевелюрой

Дмитрий Шепелев уже давно стал известным в России. Он много лет работает на телевидении. Также Дмитрий был в отношениях с Жанной Фриске. От него певица родила сына Платона. А после смерти артистки он взял наследника под свое крыло. Уже больше пяти лет телеведущий состоит в отношениях с Екатериной Тулуповой. У них растет сын Тихон.
Обычно Шепелев редко показывает детей. Лицо старшего наследника он скрывал от всех до недавнего времени. А вот с младшим сыном порой его можно увидеть на прогулке. Так 9 августа он вышел с ним на променад. Телеведущий поделился кадрами, на которых катает коляску. В ней сидел малыш. У Тихона пышные и густые волосы. Он растет блондином.
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Шепелев находился за городом. Он предпочитает создавать для семьи комфортные условия, поэтому они часто путешествуют. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик быстро растет. Фанаты подозревают, что он похож на маму.