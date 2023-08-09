Шепелев вышел на прогулку с подросшим сыном Тулуповой: блондин с пышной шевелюрой

Обычно Шепелев редко показывает детей. Лицо старшего наследника он скрывал от всех до недавнего времени. А вот с младшим сыном порой его можно увидеть на прогулке. Так 9 августа он вышел с ним на променад. Телеведущий поделился кадрами, на которых катает коляску. В ней сидел малыш. У Тихона пышные и густые волосы. Он растет блондином.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».