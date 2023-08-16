Собчак в мини-бикини приняла душ на камеру: вся мокрая обнажила свои аппетитные формы — животик выпирает

На этот раз Собчак покаталась на яхте. Она решила искупаться в море. Потом телеведущая решила принять душ. Ее запечатлели в мини-бикини. Блондинка стояла под струйками воды, обнажив свои округлые формы. Она не скрыла не только бедра, но и слегка выпирающий живот. Ксения развеяла слухи о беременности, которые в этом году не раз появлялись в СМИ.

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