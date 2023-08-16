Собчак в мини-бикини приняла душ на камеру: вся мокрая обнажила свои аппетитные формы — животик выпирает

Ксения Собчак уже больше 20 лет является частью шоу-бизнеса. Она ведет телепередачи и концерты. Примечательно, что блондинка также регулярно путешествует. Она берет интервью у известных персон. Этим летом бизнесвумен устроила отпуск с семьей. Она проводит время с сыном Платоном в Италии на дорогом курорте Форте-дей-Марми.
На этот раз Собчак покаталась на яхте. Она решила искупаться в море. Потом телеведущая решила принять душ. Ее запечатлели в мини-бикини. Блондинка стояла под струйками воды, обнажив свои округлые формы. Она не скрыла не только бедра, но и слегка выпирающий живот. Ксения развеяла слухи о беременности, которые в этом году не раз появлялись в СМИ.
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Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
«Переходим к водным процедурам», — написала звезда.
Поклонники были восхищены кадром. Многие отметили, что в 41 год Собчак обладает стройностью. «Фигура очень красивая», «Не беременная?», «Ксения, вы поправились?», «Не та фигура, чтобы выставлять напоказ», «Константин снял?» — стали писать в Сети.