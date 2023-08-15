Собчак запечатлелась с подросшим сыном на курорте для «жен на выселках»: Платон с нежностью прижался к маме

Ксения Собчак уже много лет работает телеведущей, а также создает свои проекты. Примечательно, что раньше она не любила детей и часто нелестно высказывалась на эту тему. Но с появлением сына Платона ее отношение изменилось. Блондинка хвалит его за каждое достижение и заботится о том, чтобы он получил хорошее образование.
Этим летом Ксения устроила небольшой отпуск. Сначала она проводила время во Франции. А теперь телеведущая оказалась на популярном итальянском курорте Форте-дей-Марми. 14 августа она поделилась кадрами с пляжа, на которых предстала с шестилетним Платоном. Мальчик с нежностью обнимал маму, которая читала книгу.
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Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети звезды
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«Поразительно, что будучи молодой тусовщицей "из Сен-Тропе", в те древние времена когда Ульяна Цейтлина была королевой барбикора, мы люто ненавидели Форте. Помню, как Сергей Кожевников пытался влюбить нас в это место, но все было напрасно: неглубокое море, крики детей, велики и вот это все.
Мы быстро возвращались на белоснежную яхту и уплывали в Сен-Тропе, постановив, что "Форточка", как ее называют местные русские - для "жен на выселках". Мол, русские бизнесмены сбрасывают сюда семейный груз чтоб не мешал и плывут дальше.
Но годы шли, и теперь в Форте мне нравится просто невероятно, и я совсем не понимаю как могло быть иначе. Где еще такие спагетти arselle кроме как на Annete? Где еще так много городишек рядом погулять всей семьей? Где еще валяться весь день в Cabanas на пляже Августос и получить лучший массаж ног? В общем, «доросла» я до понимания "Форточки"», – заявила звезда.
Платон Виторган. Фото: соцсети звезды