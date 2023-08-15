«С умилением смотрю на тебя»: Сивов поделился личными кадрами с Нюшей, показав самые яркие моменты из жизни в Дубае

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в юном возрасте. А за последние годы певица дважды стала мамой. Вместе с мужем Игорем Сивовым она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка перебралась жить в Дубай, но в этом году она возобновила концерты. Звезда приложила силы, чтобы вернуться в форму.
На этот раз Нюша отмечает свой день рождения. В соцсети ее поздравил муж. Он решил показать самые яркие моменты из жизни в ОАЭ. На них певица то гуляет с детьми, то плескается в бассейне, то красуется в роскошном вечернем платье. С ней рядом были наследники. Сивов посвятил ей трогательные слова.
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«Я люблю этот день каждым вздохом. Я люблю каждый вздох в этот день твой! Просыпаясь сегодня с рассветом, ощутил нежный носик под боком. Вдруг услышал шаги в носках, забегают в кровать с криком: «Мама, поздравляем тебя с днем рождения!» С днем рождения, любимая наша! Я смотрю каждый день с умилением на тебя по утрам на рассвете!» — написал он.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие присоединились к поздравлениям. «Божественная милота», «Как проникновенно! Только познаний безусловную любовь мужчина может так говорить своей половинке», «Хорошие», «Детки милые», «Это классно», — стали писать в Сети.