«С умилением смотрю на тебя»: Сивов поделился личными кадрами с Нюшей, показав самые яркие моменты из жизни в Дубае

На этот раз Нюша отмечает свой день рождения. В соцсети ее поздравил муж. Он решил показать самые яркие моменты из жизни в ОАЭ. На них певица то гуляет с детьми, то плескается в бассейне, то красуется в роскошном вечернем платье. С ней рядом были наследники. Сивов посвятил ей трогательные слова.

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