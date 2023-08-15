Невестка Орбакайте и внук Пугачевой оторвались в Беверли-Хиллз: на стиле словно Барби и Кен

На этот раз пара решила повеселиться с друзьями. Они отправились на тематическую вечеринку. Невестка Орбакайте облачилась в джинсовый комбинезон с открытой спиной. Она подчеркнула свою точеную фигуру. На этот раз Пресняков решил предстать в брюках, гавайской рубашке и шляпе. Супруги воплотили образы Барби и Кена.

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