Невестка Орбакайте и внук Пугачевой оторвались в Беверли-Хиллз: на стиле словно Барби и Кен

Никита Пресняков уже давно стал известным. Он родился в звездной семье и пошел по стопам бабушки Аллы Пугачевой и мамы Кристины Орбакайте. Однако в прошлом году артист уехал в США. Он там стал оператором и режиссером клипов. Никита поселился в Лос-Анджелесе с женой Аленой Красновой. Пара быстро привыкла к новой жизни.
На этот раз пара решила повеселиться с друзьями. Они отправились на тематическую вечеринку. Невестка Орбакайте облачилась в джинсовый комбинезон с открытой спиной. Она подчеркнула свою точеную фигуру. На этот раз Пресняков решил предстать в брюках, гавайской рубашке и шляпе. Супруги воплотили образы Барби и Кена.
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Никита Преснякв и Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. «Самая роскошная и красивая пара на планете Земля!», «Какие красивые», «Ох, какая куколка», «Выглядите счастливыми», «Наряды просто выше всяких похвал», — стали писать подписчики. К слову, супруги веселились до утра. Они наслаждались видами на город с террасы и танцевали.