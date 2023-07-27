Невестка Орбакайте в бикини путешествует по США на кабриолете с внуком Пугачевой: жизнь с шиком

Никита Пресняков в 2022 году уехал из России. Он предпочел вернуться в США, где в свое время учится. Сын Кристины Орбакайте теперь снимает клипы для местных селебрити. А вот его жена Алена Краснова порой устраивает шопинг и фотосессии. Она обрела новых подруг. Свободное время пара посвящает путешествиям. На этот раз они поехали в Сан-Диего.
В соцсетях невестка Орбакайте поделилась красочными кадрами. Супруги на кабриолете доехали до города. При этом Алена была в шортах и лифе ли купальника. Она наслаждалась моментом, пока ее волосы развивал ветер, а Никита был за рулем. Вечером они оказались в роскошном ресторане, где отметили свою поездку.
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Поклонники были впечатлены тем, как живет внук Аллы Пугачевой. Многие отметили, что в России он так не шиковал. Фанаты уверены, что Пресняков стала зарабатывать больше денег.Недавно он снял клип для Билли Рэй Сайрус и Фаероуз.