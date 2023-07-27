Невестка Орбакайте в бикини путешествует по США на кабриолете с внуком Пугачевой: жизнь с шиком

В соцсетях невестка Орбакайте поделилась красочными кадрами. Супруги на кабриолете доехали до города. При этом Алена была в шортах и лифе ли купальника. Она наслаждалась моментом, пока ее волосы развивал ветер, а Никита был за рулем. Вечером они оказались в роскошном ресторане, где отметили свою поездку.

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