Шепелев заснял, как сын Фриске ведет за руку своего младшего брата и сводную сестру: уже такой большой и заботливый

Дмитрий Шепелев является известным телеведущим. Он много лет был в отношениях с Жанной Фриске. Они не успели пожениться, так как певица заболела и умерла, не победив недуг. Бывший ведущий шоу «На самом деле» стал растить сына Платона, оградив его от общения с родственниками. И вот уже пять лет он счастлив в отношениях с новой женой Екатериной Тулуповой.
С недавних пор Шепелев не скрывает лицо старшего наследника. А с новой возлюбленной у него растет сын Тихон, которому только два года. Более того, телеведущий относится к дочке Екатерины, Ладе, как к родной. На этот раз он поделился редкими семейными кадрами. Дмитрий заснял всех детей в ресторане. Платон вел за руку младшего брата. С другой стороны малыша-блондина также взяла под руку сестра.
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Шепелев был тронут тем, какие дети дружные. Поклонники тоже признались, что растрогались. Сын Фриске стал еще выше. Он одевается в молодежном стиле. По всей видимости, мальчик ладит со своей сводной сестрой и братом. «Как приятно видеть их вместе», «Какой он счастливый», «Платон такой уже большой», «Классная семья», — стали писать в Сети.