Шепелев заснял, как сын Фриске ведет за руку своего младшего брата и сводную сестру: уже такой большой и заботливый

С недавних пор Шепелев не скрывает лицо старшего наследника. А с новой возлюбленной у него растет сын Тихон, которому только два года. Более того, телеведущий относится к дочке Екатерины, Ладе, как к родной. На этот раз он поделился редкими семейными кадрами. Дмитрий заснял всех детей в ресторане. Платон вел за руку младшего брата. С другой стороны малыша-блондина также взяла под руку сестра.

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