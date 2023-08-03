«Очень хорош»: Шепелев показал, как подросший сын Фриске играет на электрогитаре — глаза большие, как у мамы

Дмитрий Шепелев уже давно стал известным. Сначала он работал диджеем, а потом стал телеведущим. Долгое время Дмитрий был в отношениях с Жанной Фриске, которая умерла вскоре после того, как родила сына Платона. Он взял мальчика под свое крыло, не дает общаться родным певицы с внуком. При этом сам телеведущей женился на новой избраннице и теперь растит еще одного сына Тихона.
На этот раз Шепелев поделился новым видео. Он заснял 10-летнего наследника. Мальчик уже давно тянется к музыке и научился играть на электрогитаре. Он предстал в джинсах, футболке и кепке. Платон больше не прячет свое лицо.
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«Любимый старший вытворяет совершенно невообразимые гитарные «уиу-уиу» и «бдщ-бдщ». Самое отрадное для меня, дается это ему с такой легкостью, что остается только восхититься и порадоваться. Остаётся только надеяться, что не бросит и не остынет, потому что очень хорош», – заявил Дмитрий.
Поклонники были впечатлены. Многие отметили, что он очень похож на свою маму и унаследовал ее талант. «Боже, да он просто копия Жанны! Очень талантливый мальчик», «Мне кажется мальчик одинаково похож на обоих родителей. И это замечательно», «О, такой взрослый уже!», «Платон будущая звезда мировой сцены!» — стали писать подписчики.