«Очень хорош»: Шепелев показал, как подросший сын Фриске играет на электрогитаре — глаза большие, как у мамы

На этот раз Шепелев поделился новым видео. Он заснял 10-летнего наследника. Мальчик уже давно тянется к музыке и научился играть на электрогитаре. Он предстал в джинсах, футболке и кепке. Платон больше не прячет свое лицо.

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