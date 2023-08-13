Ольга Бузова в нижнем белье и без макияжа вышла на улицу: стринги впились в «сочную» мякоть

На этот раз Ольга решила заснять себя сразу после душа. Она вышла на улицу в нижнем белье и без макияжа. Телеведущая продемонстрировала свое декольте, а также засветила стринги, которые впились в ее бедра. Она похвасталась, что смыла с себя соль, которая очень полезна для кожи. При этом артистка не стала прикрывать свои формы.

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