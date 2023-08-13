Ольга Бузова в нижнем белье и без макияжа вышла на улицу: стринги впились в «сочную» мякоть

Ольга Бузова остается одной из самых известных персон в России. Она ведет несколько передач, дает концерты. Лишь недавно артистка вернулась из Африки, где месяц снималась в шоу. Но пока у нее нет времени на отдых. Телеведущая приехала на Алтай, где ей удалось поплавать в местном озере. Звезда устроила пикантную фотосессию в купальнике.
На этот раз Ольга решила заснять себя сразу после душа. Она вышла на улицу в нижнем белье и без макияжа. Телеведущая продемонстрировала свое декольте, а также засветила стринги, которые впились в ее бедра. Она похвасталась, что смыла с себя соль, которая очень полезна для кожи. При этом артистка не стала прикрывать свои формы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она стала выглядеть привлекательнее. Но некоторые все же осудили звезду. «Ого, какая», «А почему в белье на улице сидит», «Откуда такие формы?», «Ох, вот это бедра», «Раздобрела как», «Очень аппетитная», — стали писать подписчики.