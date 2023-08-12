Пополневшая Бузова в мокром купальнике показала свои «пышные булочки»: вид сзади всех сразил

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она продолжает вести популярные передачи и давать концерты. Этим летом артистка провела месяц на съемках в Африке и недавно вернулась к выступлениям. Она каждую свободную минуту посвящает отдыху. На этот раз блондинка прилетела на озеро Яровое. Там звезда целый день плескалась в воде.
На этот раз Ольга не устояла и устроила пикантную фотосессию. Она в тугом купальнике лазурного цвета стала позировать прямо в озере. Наряд намок и прилип к ее округлым формам. Она блеснула своими женственными изгибами. Артистка захотела повернуться к камере своим тылом. Бузова оголила свои пополневшие выпуклости, сразив народ.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая стала», «Какими-то позами и ракурсами пытаешься скрыть лишний вес», «Впечатляющий вид», «Опять булками светит», «Раздобрела и загорела», «Как ей нравится показывать свою пятую точку», — стали писать подписчики.