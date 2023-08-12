Пополневшая Бузова в мокром купальнике показала свои «пышные булочки»: вид сзади всех сразил

На этот раз Ольга не устояла и устроила пикантную фотосессию. Она в тугом купальнике лазурного цвета стала позировать прямо в озере. Наряд намок и прилип к ее округлым формам. Она блеснула своими женственными изгибами. Артистка захотела повернуться к камере своим тылом. Бузова оголила свои пополневшие выпуклости, сразив народ.

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