На этот раз Равшана удивила фанатов. Она поделилась кадрами, на которых предстала в образе куклы Барби. Актриса позировала в картонной коробке. Она облачилась в розовое мини-платье по фигуре. Куркова предстала с блондом и стрижкой каре. Лук дополнял ободок. Артистка двигалась словно кукла и танцевала.

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