Равшана Куркова уже давно снимается в кино. Многие ее знают по «А у нас во дворе». Она также снималась с Милошем Биковичем в картине «Балканский рубеж». Актриса редко рассказывает о личной жизни. Она растит сына Гаспара и недавно родила дочку, которую пока скрывает от общественности. При этом она уже вернулась в форму.
На этот раз Равшана удивила фанатов. Она поделилась кадрами, на которых предстала в образе куклы Барби. Актриса позировала в картонной коробке. Она облачилась в розовое мини-платье по фигуре. Куркова предстала с блондом и стрижкой каре. Лук дополнял ободок. Артистка двигалась словно кукла и танцевала.
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Поклонники были поражены. Многие признались, что с трудом узнали Равшану. Однако многим понравился образ. «Прелестна во всем», «Вообще не узнала!», «Слишком живая для куклы», «Шикарная женщина», «Круто, как вам идет», «Вообще по-другом выглядите», «Фигурка идеальная», — стали писать подписчики.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды