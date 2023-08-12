На этот раз Ольга захотела искупаться. Она в тугом монокини голубого цвета плюхнулась в воду. Телеведущая обнажила свои мощные бедра. Примечательно, что она поплавала прямо на поверхности. Артистка похвасталась, что не тонет. При этом она продемонстрировала свои округлые формы.

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