Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты и ведет передачи. Этим летом артистка целый месяц провела на съемках в Африке. Она пыталась вернуться в форму, занимаясь спортом. Поклонники отмечают, что телеведущая стала выглядеть привлекательнее. На этот раз она оказалась на Алтае. Звезда отдыхает на озере Яровое.
На этот раз Ольга захотела искупаться. Она в тугом монокини голубого цвета плюхнулась в воду. Телеведущая обнажила свои мощные бедра. Примечательно, что она поплавала прямо на поверхности. Артистка похвасталась, что не тонет. При этом она продемонстрировала свои округлые формы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Спасибо, что показываешь все прелесть миру», «Какая сдобная», «Именно пятая точка не тонет», «Такая аппетитная», «Ох, какие формы», «Оля вообще не худеет», «Внизу прям складочки видны», — стали писать пользователи Сети.