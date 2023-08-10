Ляйсан Утяшева уже давно стала популярной персоной. Сначала она смогла построить карьеру художественной гимнастки, а потом стала телеведущей. За последние годы спортсменка успела сняться в разных новых проектах. Она стала регулярно появляться на экране. И даже ведет шоу с мужем Павлом Волей. Но этим летом звезда устроила себе отпуск.
На этот раз Утяшева решила провести время на курорте. Она делится пляжными кадрами. Телеведущая обычно редко оголяется. На этот раз жена Воли решила похвастаться своей фигурой. Она загорала в молочном бикини. Ляйсан оголила плоский живот и изящные бедра. Она без стеснения засняла себя на камеру.
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Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
«Обычно к таким фото прилагается какая-нибудь глубокая философская цитата, что-нибудь из Гегеля там или Шопенгауэра.
А я скажу все сама: отпуск, лето и солнце – это прекрасно. Единственный вопрос, на который не ответит ни один мыслитель – это как после этого возвращаться на работу», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ляйсан. Многие отметили, что она может дать фору даже моделям. «Ох, какая точеная», «Вот чем любуется Воля», «Красота», «Бедра такие узкие», — стали писать подписчики.