Ляйсан Утяшева в прозрачном платье засветила свои изящные формы в бикини: плечи оказались шире бедер

На этот раз Утяшева устроила себе отпуск. Недавно она красовалась на Камчатке с мужем и детьми. А теперь телеведущая приехала на море. Она поделилась редкими пляжными кадрами. Возлюбленная Воли покрасовалась в прозрачном платье. Она засветила свою изящную фигуру в розовом бикини. Ляйсан выставила напоказ свои бедра и оголила декольте.

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