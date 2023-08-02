Ляйсан Утяшева в прозрачном платье засветила свои изящные формы в бикини: плечи оказались шире бедер

Ляйсан Утяшева уже давно работает на телевидении. У нее появилась своя армия поклонников. Она не только ведет свои проекты, но и в этом году стала вести шоу «Выжить в Дубае» вместе со своим мужем Павлом Волей. Примечательно, что она при этом следит за фигурой. После вторых родов звезда похудела. Она также все чаще экспериментирует с образами.
На этот раз Утяшева устроила себе отпуск. Недавно она красовалась на Камчатке с мужем и детьми. А теперь телеведущая приехала на море. Она поделилась редкими пляжными кадрами. Возлюбленная Воли покрасовалась в прозрачном платье. Она засветила свою изящную фигуру в розовом бикини. Ляйсан выставила напоказ свои бедра и оголила декольте.
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«Пока лето не закончилось, решила ловить момент и отправилась на отдых. Стою вот наслаждаюсь теплым ветром и ярким солнцем. Купальник, конечно же, розовый, как и мои угги с Камчатки. Главный тренд года все-таки», – написала она.
Поклонники восхитились кадрами. Но некоторые решили, что Ляйсан слишком худая. «Ой, прям классная», «Такая стройняшка», «А плечи шире плеч», «Совсем пропали бедра», «Хочется добавить сочности фигуре», «Кушайте больше», — стали писать в Сети.
Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды