Шепелев и Тулупова показали редкие кадры с подросшим сыном Тихоном: озорной блондин - копия брата Платона

Дмитрий Шепелев много лет работает на телевидении. Он был в отношениях с Жанной Фриске, которая даже родила от него сына Платона. После смерти певицы он растит мальчика. С недавних пор Шепелев уже не скрывает его лицо. Поклонники считают, что он похож на маму. Сам телеведущий счастлив в браке с Екатериной Тулуповой. У пары подрастает общий сын Тихон, которому два года.
19 июня Тулупова решила выложить трогательное видео. Супруги собрали разные моменты из жизни своего наследника. На кадрах Тихон то прыгает по лужам, то его на руках несет папа. мальчик также ловил мыльные пузыри и был замечен с соской в спальне. Не раз сын Шепелева дурачился на улице. Поклонники стали спорить, на кого он похож.
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Многие сочли, что мальчик похож не только на маму, но и на своего брата. «Какое счастливое детство», «Так похож на вашего старшего сына», «Удивительное сходство с Платоном», «Ого, какой милый блондин», «Такая внешность, прям запоминается», «Мамин сын», — стали писать в Сети.