Шепелев и Тулупова показали редкие кадры с подросшим сыном Тихоном: озорной блондин - копия брата Платона

19 июня Тулупова решила выложить трогательное видео. Супруги собрали разные моменты из жизни своего наследника. На кадрах Тихон то прыгает по лужам, то его на руках несет папа. мальчик также ловил мыльные пузыри и был замечен с соской в спальне. Не раз сын Шепелева дурачился на улице. Поклонники стали спорить, на кого он похож.

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