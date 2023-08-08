Бузова в откровенном купальнике обнажила свои «бугры страсти» на балконе: сразила отдыхающих в Анапе

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она уже давно стала знаменитостью в России. Блондинка любит быть в центре внимания. Она зачастую предстает на публике в ярких образах. Этим летом артистка много занималась спортом. Она пытается похудеть, но это оказалось сложно. На днях звезда приехала в Анапу с концертом, но задержалась там, чтобы отдохнуть.
На этот раз Ольга поделилась кадрами из отеля. Она вышла на балкон в новом купальнике цвета сочной травы. Телеведущая предпочла оголить свою налившуюся грудь. Тесемки от купальника были обмотаны вокруг ее талии. Артистка игриво поправила шортики. Бузова подставила свои выпуклости фигуры солнцу прямо перед отдыхающими, которые толпились на побережье.
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Вечер Ольга провела в компании своего директора. Она сожалела, что планы мешают ей устроить спонтанный отпуск. Поклонники были впечатлены тем, как выглядит телеведущая.
«Стала прям аппетитная», «Вот это формы», «Ну что за чикуля», «Ох, откуда такие персики взялись?», «Прям стала женственно», «Шикарная», — стал писать подписчики.