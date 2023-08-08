Бузова в откровенном купальнике обнажила свои «бугры страсти» на балконе: сразила отдыхающих в Анапе

На этот раз Ольга поделилась кадрами из отеля. Она вышла на балкон в новом купальнике цвета сочной травы. Телеведущая предпочла оголить свою налившуюся грудь. Тесемки от купальника были обмотаны вокруг ее талии. Артистка игриво поправила шортики. Бузова подставила свои выпуклости фигуры солнцу прямо перед отдыхающими, которые толпились на побережье.

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