«Булочка»: Брутян засняла, как купает кроху-сына Прилучного в ванне — ножками барахтает на надувном круге

Зепюр Брутян уже много лет снимается в кино. Однако о ней заговорили в 2022 году, когда актриса сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Они демонстрируют настоящую семейную идиллию. Звезда сериала «Мажор» окутал свою избранницу любовью и заботой. У них недавно родился сын Микаэль. Артист нашел окошко в графике и свозил жену на Мальдивы этим летом.
На этот раз Брутян вернулась домой. Она сразу занялась не только домашними хлопотами. Актриса решила искупать своего наследника. Она показала, как купает трехмесячного малыша. Мальчик был помещен на надувной круг. Зепюр нежно обмывала его пухлы ножки. Микаэль дрыгал ручками и ступнями.
«Булочка», – написала звезда.
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Поклонники пришли в восторг от кадров. Многим уже не терпится увидеть лицо мальчика. Сама Брутян признавалась, что наследник пошел в Прилучного. Но лицо ребенка они пока скрывают, так как хотят для начала его покрестить.