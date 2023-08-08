«Булочка»: Брутян засняла, как купает кроху-сына Прилучного в ванне — ножками барахтает на надувном круге

На этот раз Брутян вернулась домой. Она сразу занялась не только домашними хлопотами. Актриса решила искупать своего наследника. Она показала, как купает трехмесячного малыша. Мальчик был помещен на надувной круг. Зепюр нежно обмывала его пухлы ножки. Микаэль дрыгал ручками и ступнями.

«Булочка», – написала звезда.

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