«Микаэль впервые увидел океан»: Брутян предстала с трехмесячным сыном Прилучного на пляже — пухлый карапуз с шевелюрой

На этот раз Брутян решила показать самые яркие моменты с отдыха. Она покрасовалась на пляже с трехмесячным сыном. Мальчик был в бодике. Актриса с нежной улыбкой смотрела на него и держала на руках. Жена Прилучного пока скрывает его лицо. Она признавалась, что они хотят покрестить кроху в скором времени.

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