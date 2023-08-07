«Микаэль впервые увидел океан»: Брутян предстала с трехмесячным сыном Прилучного на пляже — пухлый карапуз с шевелюрой

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она снимается в фильмах и сериалах. А в 2022 году актриса стала жить с Павлом Прилучным. Влюбленные сыграли свадьбу. А не так давно у них родился сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» окутал свою избранницу заботой. Он помогал с ребенком и ходил с ней в спортзал. А недавно пара провела время на Мальдивах.
На этот раз Брутян решила показать самые яркие моменты с отдыха. Она покрасовалась на пляже с трехмесячным сыном. Мальчик был в бодике. Актриса с нежной улыбкой смотрела на него и держала на руках. Жена Прилучного пока скрывает его лицо. Она признавалась, что они хотят покрестить кроху в скором времени.
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«Это был лучший отпуск. Микаэль впервые путешествовал с нами, впервые увидел океан и отметил свои 3 месяца. Я счастлива и благодарна, что у меня такая семья! Спасибо Мальдивам за фантастические закаты и отелю за гостеприимство!» – написала звезда.
Поклонники восхитились снимками. Многие уверены, что мальчик похож на маму. Однако сама Брутян заверяла, что пухлый карапуз пошел в Прилучного.