Дождался новые протезы: счастливый Роман Костомаров снова научился бегать (видео)

Роман Костомаров. Фото: соцсети звезды

Фигурист похвастался тем, каких успехов достиг за несколько месяцев реабилитации.

Роман Костомаров большую часть жизни занимался фигурным катанием. В этом году он попал в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев. Спортсмен лишился кистей рук и стоп. Однако олимпийский чемпион победил болезнь. Теперь он проводит время в спортзале. Все лето Костомаров занимается реабилитацией, а жена Оксана и дети его поддерживают. 

На этот раз Роман снова вышел на связь с поклонниками. Оказалось, что ему пришли новые протезы. Они более функциональные, поэтому на них фигурист научился заново бегать. Он не мог скрыть улыбку счастья, когда сделал несколько кругов по залу. 

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«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни…» – говорится в посте.

Поклонники и друзья поддержали Романа. Многие отмечают, что гордятся им.

«Мои вы хорошие! Оксаночку обними крепко-крепко», — заявила Наталья Подольская.

«Восхищаюсь тобой, Ромка», — присоединился фигурист Дмитрий Соловьев.

«Роман, вы — пятый элемент! Будьте здоровы!», «Не удивлюсь если через пару месяцев Роман станет на коньки, невероятная сила воли и духа», «Сколько мужества», — стали писать подписчики.

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