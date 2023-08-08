Дождался новые протезы: счастливый Роман Костомаров снова научился бегать (видео)

На этот раз Роман снова вышел на связь с поклонниками. Оказалось, что ему пришли новые протезы. Они более функциональные, поэтому на них фигурист научился заново бегать. Он не мог скрыть улыбку счастья, когда сделал несколько кругов по залу.

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