«Мы с тобой еще станцуем на льду»: Роман Костомаров с женой приехал в гости к Татьяне Навке (фото)

Роман Костомаров несколько месяцев находился с больнице. С января и до самого лета о нем заботились врачи. Фигурист с трудом победил болезнь. Ему пришлось ампутировать стопы и кисти рук. Теперь он проходит реабилитацию. Спортсмен уже научился ходить на протезах. Не так давно его выписали и он воссоединился с семьей.
А 17 июля Костомаров приехал в гости к Татьяне Навке. Раньше они вместе выступали на льду и стали олимпийскими чемпионами. Фигурист находился в отличном настроении. Он надел джоггеры, футболку и джинсовую куртку. Навка устроила с ним посиделки. Она предстала на фото с другом в спортивном костюме кремового цвета.
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Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись.
Не устаю восхищаться твоей силой духа, характером, а так же потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя. Уверена, что все твои поклонники, так же как и я верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», – заявила Навка.
Поклонники восхитились кадром. Все выразили уверенность, что Костомаров вернется на лед.