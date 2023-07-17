«Мы с тобой еще станцуем на льду»: Роман Костомаров с женой приехал в гости к Татьяне Навке (фото)

А 17 июля Костомаров приехал в гости к Татьяне Навке. Раньше они вместе выступали на льду и стали олимпийскими чемпионами. Фигурист находился в отличном настроении. Он надел джоггеры, футболку и джинсовую куртку. Навка устроила с ним посиделки. Она предстала на фото с другом в спортивном костюме кремового цвета.

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