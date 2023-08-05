«Вот что делает любовь»: Ольга Бузова в платье в облипку небесно-голубого цвета козырнула своими «сочными» формами

На этот раз Ольга решила отправится на вечеринку. Она выбрала небесно-голубое платье в облипку. Телеведущая подчеркнула изгибы фигуры. Она благодаря драпировке скрыла выпирающий живот. Артистка предпочла надеть каблуки и сделать объемную прическу. Бузова покрасовалась на улице, козырнув пышными бедрами.

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