«Вот что делает любовь»: Ольга Бузова в платье в облипку небесно-голубого цвета козырнула своими «сочными» формами

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи и давать концерты. Артистка в свои 37 лет может похвастаться целым состоянием. А вот в личной жизни ей пока не везет. Однако блондинка делает все, чтобы оставаться привлекательной. Недавно она вернулась из Африки, где была на съемках целый месяц. Звезда поправилась, но это не мешает ей носить смелые наряды.
На этот раз Ольга решила отправится на вечеринку. Она выбрала небесно-голубое платье в облипку. Телеведущая подчеркнула изгибы фигуры. Она благодаря драпировке скрыла выпирающий живот. Артистка предпочла надеть каблуки и сделать объемную прическу. Бузова покрасовалась на улице, козырнув пышными бедрами.
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«Как вам такой образ на сегодняшний вечер? Так и не скажешь, что спала 4 часа. Вот что делает любовь», – заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Ой, я аж не признала...думала тетка какая-то», «Все прекрасно, кроме жуткой розочки», «Олечка, ты очень нежная и безумно красивая», «Макияж, уже возраст не скрывает. Пора рожать!» — стали писать подписчики.