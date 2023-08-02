Вот так встреча: Ксения Бородина стала соседкой Киану Ривза в Италии (фото)

Для начала Бородина показала Теоне и Марусе родных своего отчима. Она была рада повидаться со своими близкими. Однако остановилась телеведущая не у них, а в роскошном отеле. Она уверенно говорит на итальянском языке. Как оказалось, Ксения стала соседкой голливудского актера Киану Ривза, который остановился там же. Звезда засняла его в отеле.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».