Вот так встреча: Ксения Бородина стала соседкой Киану Ривза в Италии (фото)

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Примечательно, что в свои 40 лет она пережила два развода и теперь снова строит отношения с чистого листа. Недавно Ксения устроила большое путешествие. Она проводила время в Турции и Франции, а теперь показывает дочкам места в Италии, где жила в детстве.
Для начала Бородина показала Теоне и Марусе родных своего отчима. Она была рада повидаться со своими близкими. Однако остановилась телеведущая не у них, а в роскошном отеле. Она уверенно говорит на итальянском языке. Как оказалось, Ксения стала соседкой голливудского актера Киану Ривза, который остановился там же. Звезда засняла его в отеле.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Сама Бородина также арендовала яхту. Она катается с дочками и балует их, приводя в рестораны. Многие отметили, что телеведущая — хорошая мама. «Как это классно», «Просто шикарная», «Как вам удается жить так роскошно, «Дочкам повезло», «Я бы не уходила из этого отеля», «Вот это отпуск у вас», — стали писать пользователи Сети.