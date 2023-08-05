Алла залюбовалась длинноногой красавицей: повзрослевшая дочка Орбакайте проводит каникулы у бабушки (видео)

Недавно Пугачева оказалась в Латвии. Она уже по традиции отдыхает в Юрмале с Лаймой Вайкуле. Сначала певица посещала концерты. А 5 августа Максим Галкин* заснял ее реакцию на игры двойняшек Лизы и Гарри, которые лопали надувные шары с водой. С ними резвилась Клава, которая гостит у бабушки. Она заметно выросла и стала выше двойняшек.

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