Алла залюбовалась длинноногой красавицей: повзрослевшая дочка Орбакайте проводит каникулы у бабушки (видео)

Алла Пугачева уже давно стала известной персоной. Певица давно не дает концерты. Она сосредоточила внимание на семье. Артистка живет уже почти год в Израиле. А вот ее старшая дочка Кристина Орбакайте осталась в России, но часто посещает США. Этим летом звезда фильма «Чучело» посетила Италию, Монако, Литву и Латвию с мужем Михаилом Земцовым, а также с дочкой Клавой.
Недавно Пугачева оказалась в Латвии. Она уже по традиции отдыхает в Юрмале с Лаймой Вайкуле. Сначала певица посещала концерты. А 5 августа Максим Галкин* заснял ее реакцию на игры двойняшек Лизы и Гарри, которые лопали надувные шары с водой. С ними резвилась Клава, которая гостит у бабушки. Она заметно выросла и стала выше двойняшек.
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Поклонники были впечатлены кадрами. Многие отметили, что девочка очень похожа на маму. «Такие длинные ноги у Клавы», «Алла любуется внучкой», «Какая красота! Каникулы у бабушки», «Быстро растут дети», «Веселое и беззаботное детство», «Хорошенькая Клава, прям модель», — стали писать пользователи Сети.
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