На этот раз Орбакайте посетила знаковое место. Она навестили своего папу в Паланге, в деревне Швянтойи. Там до сих пор стоит дом, где певица провела свое детство. Его ремонтировали, поэтому выглядит особняк как новый. Миколас Орбакас провел экскурсию для внучки Клавы. Он не так давно отметил свое 78-летие. И хоть артист цирка постарел, он удивил пользователей Сети своей энергетикой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».