Кристина Орбакайте уже давно стала известной персоной. Она в 52 года продолжает строить карьеру. Дочка Аллы Пугачевой выпускает новые песни, дает концерты и снимается в кино. Этим летом она устроила длительный отпуск. Примечательно, что артистка проводит время с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Они посетили Италию, Латвию, Монако. А теперь звезда приехала в Литву.
На этот раз Орбакайте посетила знаковое место. Она навестили своего папу в Паланге, в деревне Швянтойи. Там до сих пор стоит дом, где певица провела свое детство. Его ремонтировали, поэтому выглядит особняк как новый. Миколас Орбакас провел экскурсию для внучки Клавы. Он не так давно отметил свое 78-летие. И хоть артист цирка постарел, он удивил пользователей Сети своей энергетикой.
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К слову, многие решили, что Земцов похож на своего тестя. Поклонники отметили, что Орбакайте точно искала себе мужчину, похожего на отца. Напомним, что Алла Пугачева была в браке с Орбакасом 4 года. Они развелись в 1973 году. Потом Примадонна пережила еще несколько разводов.
Кристина Орбакайте с семьей приехала к отцу. Фото: соцсети звезды