Прилучный с крохой-сыном Брутян искупался в бассейне: трепетно держит, придерживая голову — лучший папа

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. Армия его поклонников только растет. В 2022 году актер сыграл свадьбу с коллегой Зепюр Брутян. Они стали вместе появляться на публике. А недавно у них родился сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» окутал жену заботой и вниманием.
На этот раз Брутян выложила трогательный кадр. Пара отдыхает на Мальдивах, где проводят время с детьми. Прилучный взял не только младшего наследника, но и сына Тимофея и дочку Мию от первого брака с Агатой Муцениеце. Они уже познакомились с новым членом семьи.
На этот раз актер купался в бассейне с Микаэлем. Он держал трехмесячного мальчика, придерживая его голову. Рядом была Мия, которая с нежностью смотрела на брата.
«Лучший папа — это правда!» – заявила Зепюр.
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Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что у Павла очень красивые дети. Фанатам не терпится увидеть лицо Микаэля. «Какой отличный папа», «Вот это пупсик», «Шик, Мия так смотрит на них», «Прям идиллия», «Смотрю и улыбаюсь», — стали писать подписчики.