Прилучный с крохой-сыном Брутян искупался в бассейне: трепетно держит, придерживая голову — лучший папа

На этот раз Брутян выложила трогательный кадр. Пара отдыхает на Мальдивах, где проводят время с детьми. Прилучный взял не только младшего наследника, но и сына Тимофея и дочку Мию от первого брака с Агатой Муцениеце. Они уже познакомились с новым членом семьи.

На этот раз актер купался в бассейне с Микаэлем. Он держал трехмесячного мальчика, придерживая его голову. Рядом была Мия, которая с нежностью смотрела на брата.

«Лучший папа — это правда!» – заявила Зепюр.

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