«Наш мальчик»: Брутян запечатлелась с малюткой-сыном Прилучного на руках на пляже — сам держит головку, волосы густые

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она снимается в сериалах и фильмах. Примечательно, что актриса уже год живет в браке с Павлом Прилучным. Она смогла сделать его счастливым после развода с первой женой, Агатой Муцениеце. У пары весной родился сын Микаэль. Теперь они улетели на Мальдивы, взяв кроху с собой в первую поездку.
На этот раз Прилучный устроил две недели релакса. С собой он привез детей от первого брака — сына Тимофея и дочку Мию. Актер не скрывает, что души не чает в наследниках. Но на этот раз все внимание на себя перетянул малыш Микаэль. Брутян в белом сарафане запечатлелась с ним на пляже. Она держала малютку, который научился держать голову. Лицо крохи пара скрывает, но засветила его густые волосы.
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«Наш мальчик», — написала Брутян.
Поклонники были восхищены кадрами. Многие осыпали молодую маму комплиментами. «Как красиво», «Заботливая жена и мать», «Какая милота», «Вы волшебные такие», «Какое чудо», «Брюнетик», «Прилучный в мини-версии», — стали писать в Сети.