«Наш мальчик»: Брутян запечатлелась с малюткой-сыном Прилучного на руках на пляже — сам держит головку, волосы густые

На этот раз Прилучный устроил две недели релакса. С собой он привез детей от первого брака — сына Тимофея и дочку Мию. Актер не скрывает, что души не чает в наследниках. Но на этот раз все внимание на себя перетянул малыш Микаэль. Брутян в белом сарафане запечатлелась с ним на пляже. Она держала малютку, который научился держать голову. Лицо крохи пара скрывает, но засветила его густые волосы.

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