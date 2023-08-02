Ольга Бузова в топике и крохотной юбке цвета Барби засветила свои прелести: забыла про нижнее белье

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она часто снимается в новых проектах и дает концерты. Недавно телеведущая целый месяц провела в Африке. Она активно строит карьеру. На публике артистка предстает порой в смелых образах, стараясь подчеркивать достоинства фигуры. На этот раз звезда прилетела в Москву, где тоже носит откровенные луки.
На этот раз Ольга провела целый день в делах. Она навестила своего отца и подруг. При этом она облачилась в топик в облипку и крохотную юбку цвета Барби. Артистка подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Она отказалась от лифчика, засветив грудь. Бузова блеснула мощными бедрами, щегольнув на улице.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто шикарная», «Вот это Барби для взрослых», «Такие пышные формы стали», «Аппетитная вся», «Выглядит так классно», «Стала прям мамаситой», «Наряд не для такой взрослой барышни», — стали писать в Сети.