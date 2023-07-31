Ольга Бузова в платье в облипку козырнула своими «сдобными» формами на улицах Москвы: наела прелести

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься для ТВ и давать концерты. В свои 37 лет артистка может похвастаться успешной карьерой. При этом она не скрывает, что в личной жизни так и не обрела счастье. Однако в свои 37 лет телеведущая не перестает демонстрировать свои формы и носить смелые наряды.
Накануне Ольга вернулась в Москву после целого месяца в Африке. Примечательно, что она сразу решила посетить салон красоты, а потом отправилась на звукозаписываюшую студию. Певица облачилась в черное платье в облипку. Она блеснула своими формами. Бузова надела лифчик, подчеркнув зону декольте. Она также оголила мощные бедра. Артистка продефилировала на улице.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это формы», «Выглядит бесподобно», «До чего красивая», «Это так круто! Отличный образ», «Ну тут бедра выглядят мощно», «О, лифчик нашелся», «Фигурка стала знатной», «Поправилась в нужных местах», — прокомментировали кадры подписчики.