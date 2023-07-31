Ольга Бузова в платье в облипку козырнула своими «сдобными» формами на улицах Москвы: наела прелести

Накануне Ольга вернулась в Москву после целого месяца в Африке. Примечательно, что она сразу решила посетить салон красоты, а потом отправилась на звукозаписываюшую студию. Певица облачилась в черное платье в облипку. Она блеснула своими формами. Бузова надела лифчик, подчеркнув зону декольте. Она также оголила мощные бедра. Артистка продефилировала на улице.

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