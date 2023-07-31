Юлия Ковальчук в брючках и шляпке предстала на прогулке с новорожденной дочкой: под рукой розовая коляска

А 31 июля Юлия поделилась редким фото. Она вышла на прогулку с новорожденной малышкой. Певица в брюках с принтом и блузке оверсайз насладилась летним променадом. Она надела шляпку, а под рукой у нее была розовая коляска, в которой спала дочка артистки Алисия. Ковальчук скрыла свои изъяны фигуры после родов.

«А чем это не фитнес?» – написала она.

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