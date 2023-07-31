Юлия Ковальчук в брючках и шляпке предстала на прогулке с новорожденной дочкой: под рукой розовая коляска

Юлия Ковальчук уже много лет выступает на сцене. Она стала известной персоной. Певица выпускает новые песни и снимает клипы. При этом она построила крепкую семью с Алексеем Чумаковым. Примечательно, что артистка растит дочку Амелию. А недавно она неожиданно объявила, что стала мамой во второй раз. Звезда родила в одной из столичных клиник вторую дочку.
А 31 июля Юлия поделилась редким фото. Она вышла на прогулку с новорожденной малышкой. Певица в брюках с принтом и блузке оверсайз насладилась летним променадом. Она надела шляпку, а под рукой у нее была розовая коляска, в которой спала дочка артистки Алисия. Ковальчук скрыла свои изъяны фигуры после родов.
«А чем это не фитнес?» – написала она.
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Юлия Ковальчук с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя мама. Многие были согласны с ней, что время с детьми порой отнимает столько же сил, сколько и спортзал. «Даже и не поспоришь», «Ну прям все идеально», «Вот это стройняшка», «Как вы сияете», «Девочка в доме — счастье, а две — двойное», — стали писать пользователи Сети.