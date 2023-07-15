«Дала жизнь маленькой принцессе»: Юлия Ковальчук поделилась трогательным фото из роддома с Алексеем Чумаковым

«Я вам скажу, полное погружение в домашнюю атмосферу. Невероятно уютная большая кровать; ванная, если кто захочет расслабиться, но у меня до этого не дошло; автоматические шторы блэкаут, для создания спокойной атмосферы, свечи, масла, тут же все оборудование за дверкой, и огромная зона для близких с кухней, зоной отдыха и возможностью даже поработать.

Вот в такой совершенно расслабленной обстановке, под музыку и с Божьей помощью, я дала жизнь маленькой принцессе. И честно признаюсь, после таких родов, хочется возвращаться и рожать снова и снова.

И главное – ведь именно Амелечка сказала точный день, когда сестренка появится на свет. Так что доверяйте своим деткам, своей интуиции и большим профессионалам», – написала звезда.

