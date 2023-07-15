«Дала жизнь маленькой принцессе»: Юлия Ковальчук поделилась трогательным фото из роддома с Алексеем Чумаковым

Юлия Ковальчук уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в стране. Уже давно артистка состоит в браке с Алексеем Чумаковым. У них растет дочка Амелия, которую они скрывают пять лет. А недавно певица неожиданно объявила, что родила второго ребенка. У пары появилась вторая дочка, но ее имя пока остается тайной.
Как оказалось, Ковальчук выбрала роддом в Москве. Она поделилась трогательным фото с Чумаковым, который присутствовал во время важного события. Оказалось, что у нее начались схватки во время планового УЗИ. Она в итоге осталась в больнице. По словам артистки, она не боялась и не волновалась, так как рядом был муж и надежные врачи.
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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: соцсети звезды
«Я вам скажу, полное погружение в домашнюю атмосферу. Невероятно уютная большая кровать; ванная, если кто захочет расслабиться, но у меня до этого не дошло; автоматические шторы блэкаут, для создания спокойной атмосферы, свечи, масла, тут же все оборудование за дверкой, и огромная зона для близких с кухней, зоной отдыха и возможностью даже поработать.
Вот в такой совершенно расслабленной обстановке, под музыку и с Божьей помощью, я дала жизнь маленькой принцессе. И честно признаюсь, после таких родов, хочется возвращаться и рожать снова и снова.
И главное – ведь именно Амелечка сказала точный день, когда сестренка появится на свет. Так что доверяйте своим деткам, своей интуиции и большим профессионалам», – написала звезда.