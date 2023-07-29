Лера Кудрявцева сразила народ: обнаженная искупалась в бассейне в Сен-Тропе (видео)

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она продолжает вести передачи и концерты. Блондинка не так давно отметила свое 52-летие. Она часто шутит по поводу возраста и внешности. При этом Лера счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и дочкой Марией. Этим летом она уже отдохнула в Болгарии, а теперь прилетела в Сен-Тропе.
На этот раз Лера устроила себе роскошный отпуск. Она катается на яхте и гуляет с подругами. А 29 июля утро телеведущая начала заплыва в бассейне. При этом она предстала без одежды и купальника. Обнаженная блондинка грациозно нырнула в воду, сверкнув своими прелестями. Кудрявцева проплыла под водой несколько метров.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многих Лера лишила дара речи. «Какая смелая», «Фигурка шик», «Ого, как хороша», «И это в 50 лет», «Просто нет слов», «Зажигалочка», «И весь курорт вздрогнул», «Бесподобно выглядит», «Такая шикарная», — соцсети звезды