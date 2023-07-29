Лера Кудрявцева сразила народ: обнаженная искупалась в бассейне в Сен-Тропе (видео)

На этот раз Лера устроила себе роскошный отпуск. Она катается на яхте и гуляет с подругами. А 29 июля утро телеведущая начала заплыва в бассейне. При этом она предстала без одежды и купальника. Обнаженная блондинка грациозно нырнула в воду, сверкнув своими прелестями. Кудрявцева проплыла под водой несколько метров.

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