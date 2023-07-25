52-летняя Кудрявцева в тугом боди раскинула ноги в воздухе: блеснула точеной фигурой, удивив народ

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи и концерты. В свои 51 года блондинка делает все, чтобы оставаться в форме. Многие восхищаются тем, как молодо выглядит ведущая «Секрета на миллион». Недавно она улетела в отпуск. Звезда проводит время в Болгарии с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией.
На этот раз Лера то купается в грязи, то загорает на пляже. Уже спустя несколько дней отпуска она заявила, что поправилась. Но телеведущая сразу начала заниматься аэростретчингом. На новых кадрах она в боди повисла на полотнах вниз головой. Кудрявцева раскинула ноги в воздухе, похваставшись растяжкой. Она блеснула точеной фигурой.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Это самое классное расслабление для спины», «Лерочка, очень круто», «Так и ноги рассмотрели. Даже красивее, чем в обратном положении», «Растяжка крутая у тебя», «Лера, вы в потрясающей форме!», «И это в 52 года», — стали писать подписчики.