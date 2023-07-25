52-летняя Кудрявцева в тугом боди раскинула ноги в воздухе: блеснула точеной фигурой, удивив народ

На этот раз Лера то купается в грязи, то загорает на пляже. Уже спустя несколько дней отпуска она заявила, что поправилась. Но телеведущая сразу начала заниматься аэростретчингом. На новых кадрах она в боди повисла на полотнах вниз головой. Кудрявцева раскинула ноги в воздухе, похваставшись растяжкой. Она блеснула точеной фигурой.

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