54-летняя Светлана Бондарчук в мини-бикини свела с ума поклонников: пышная грудь и осиная талия — идеал

На этот раз Светлана поделилась пляжными кадрами. Она показала свою фигуру без прекас. На одном из снимков бизнесвумен сидела на песке в мини-бикини. Она похвасталась плоским животом и пышной грудью. Купальник изумрудного цвета подчеркнул ее изящные формы.

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