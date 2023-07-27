54-летняя Светлана Бондарчук в мини-бикини свела с ума поклонников: пышная грудь и осиная талия — идеал

Светлана Бондарчук регулярно появляется на светских раутах. Она раньше была моделью, потом трудилась главным редактором известного глянцевого журнала. Теперь экс-жена федора Бондарчука снимает свое шоу для YouTube-канала. Она активно занимается спортом и следит за модой. В 54 года звезда может похвастаться моложавой внешностью.
На этот раз Светлана поделилась пляжными кадрами. Она показала свою фигуру без прекас. На одном из снимков бизнесвумен сидела на песке в мини-бикини. Она похвасталась плоским животом и пышной грудью. Купальник изумрудного цвета подчеркнул ее изящные формы.
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На другом фото Бондарчук красовалась дома в купальнике с принтом. Лиф из треугольников не скрыл упругие полушария груди. Она похвасталась осиной талией. Поклонники были сражены тем, как выглядит светская львица. «Красивому человеку идет все», «Вам идут все, без исключения», «Фигура огонь», «Словно 20 лет», — стали писать в Сети.