«Угонял мои машины, хулиганил»: Светлана Бондарчук назвала самый трудный возраст для воспитания сына

Светлана Бондарчук с сыном. Фото: соцсети 

Бывший главный редактор журнала Hello! честно рассказала о себе как о матери.

Стало известно, с какими трудностями сталкивалась модель и телеведущая Светлана Бондарчук при воспитании сына.

Бондарчук рассказала, что в подростковым возрасте наследник почти не слушался ее

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«Подростковый период? Ой, это был самый ужасный этап! Мне кажется, он до сих пор у тебя, Сереж. Когда он закончится?! Скажи маме, пожалуйста. Что вытворял? Да все! Угонял мои машины, хулиганил. Это приключение. Но с другой стороны, а как мальчик должен расти?», – отметила Светлана Бондарчук в беседе с шоу «Ваша Наташа».

«Он не делал подлости. Наоборот, дрался, защищая слабых. Постоянно заступался за девочек, потому что был влюблен бесконечно в кого-то. Потом в 14 лет привел девочку, с которой стал встречаться», – добавила Бондарчук.

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