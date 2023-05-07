«Угонял мои машины, хулиганил»: Светлана Бондарчук назвала самый трудный возраст для воспитания сына

Стало известно, с какими трудностями сталкивалась модель и телеведущая Светлана Бондарчук при воспитании сына.

Бондарчук рассказала, что в подростковым возрасте наследник почти не слушался ее

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«Подростковый период? Ой, это был самый ужасный этап! Мне кажется, он до сих пор у тебя, Сереж. Когда он закончится?! Скажи маме, пожалуйста. Что вытворял? Да все! Угонял мои машины, хулиганил. Это приключение. Но с другой стороны, а как мальчик должен расти?», – отметила Светлана Бондарчук в беседе с шоу «Ваша Наташа».