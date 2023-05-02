Светлана Бондарчук рассказала о том, как Валентин Юдашкин разглядел в ней модель: «Подарил мне веру в свои силы в этой профессии»

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук скорбит вместе со всеми по ушедшему из жизни кутюрье Валентину Юдашкину.

В своем блоге Светлана рассказала о том, что с модельером ее связывала не только теплая дружба, но и профессиональные отношения. Ведь это именно он разглядел в ней талант и предложил попробовать себя в роли модели.

«Валя был первым человеком, который взял меня в свою команду в качестве модели, подарил мне веру в свои силы в этой профессии и помог преодолеть страх перед подиумом. Он был удивительным человеком. При том что он никогда не был жестким и брутальным, наоборот, скорее мягким и миниатюрным, но более мужественного и сильного духом мужчины сложно было найти», — вспоминает Светлана.

Бондарчук призналась, что очень гордится тем, что ей довелось работать с таким выдающимся творцом. Она будет всегда его помнить жизнерадостным и счастливым человеком.

«Он был первым, кого из наших модельеров пригласили провести показ в рамках Недели высокой моды в Париже — это мировое признание. Место там не заполучить никаким блатом. И мне повезло быть на его дебютном кутюрном показе во Франции вместе с еще маленьким тогда сыном Сережей. Сейчас я осознаю, как же ценно, что мы успели снять с ним интервью, которое я смогу пересматривать, видеть его жизнерадостным и счастливым», — говорит звезда.

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Источник: Telegram-канал Светланы Бондарчук.